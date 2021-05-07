 Названо найкращого тренера 25-го туру УПЛ | Футбол | Champion.com.ua
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Названо найкращого тренера 25-го туру УПЛ

Сьогодні 16:55 1093 0
Скрипник став найкращим тренером туру
Названо найкращого тренера 25-го туру УПЛ
#Скрипник, #Зоря

Джерело - УПЛ.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу аналізує підсумки 25-го туру УПЛ та визначило найкращого наставника.

Про це повідомляє пресслужба УПЛ.

Передостанній тур все ще зберігав певну інтригу, проте на більшість із головних питань ми отримали відповіді. Зокрема, Зоря, щоб достроково гарантувати собі медалі, мала вигравати в досить потужного суперника.

Тож наш сьогоднішній лауреат у Favbet Лізі - головний тренер луганської Зорі Віктор Скрипник. Його підопічні завдали поразки СК Дніпро-1(1:0) в виїзному матчі, знявши всі питання щодо бронзових медалей.

Раніше, визначився найкращий гравець 25 туру УПЛ.

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