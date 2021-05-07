 Шевченко: Суперліга зруйнувала б Україну | Футбол | Champion.com.ua
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Шевченко: Суперліга зруйнувала б Україну

Сьогодні 15:41 306 0
Андрій Шевченко прокоментував створення Суперліги
Шевченко: Суперліга зруйнувала б Україну
#Шевченко, #Суперліга

Джерело - isport.ua.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив проєкт Європейської Суперліги.

Про це розповів сам український наставник.

"Так знищується футбол, традиції. Я не зрозумів винайдену ними формулу. Футболу потрібні розваги і гроші, але, як сказав Гвардіола, немає сенсу створювати турнір, з якого не можна вилетіти.

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Проєкт представлений дуже погано, це зруйнувало б такі країни, як моя, і багато інших, в яких народилися великі таланти. І це завдало б шкоди культурі футболу.

Модель Ліги чемпіонів змінили з плином часу, але вона дає всім можливість брати участь", - розповів Шевченко.

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