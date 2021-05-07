УПЛ змінила розклад матчів 26 туру

Українська Прем'єр-ліга оголосила про зміни часу початку поєдинків заключного туру чемпіонату.

Джерело - УПЛ.

Дирекція УПЛ затвердила зміни в часі початку матчів 26 туру.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Матчі 26-го туру УПЛ відбудуться в один день – 9 травня, проте не одночасно, як планувалось раніше. Одразу чотири поєдинки перенесли на більш ранній час.

Відповідні зміни були внесені Дирекцією УПЛ із метою забезпечення прямої трансляції всіх семи матчів заключного туру сезону.

Чемпіонат України - УПЛ

26 тур, 09 травня (неділя)

Колос – Динамо 14:00

Минай – Ворскла 14:00

Зоря – Олександрія 14:00

Маріуполь – Десна 14:00

Шахтар – Інгулець 17:00

Дніпро-1 – Рух 17:00

Львів – Олімпік 17:00