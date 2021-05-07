Кривцов зіграв 200 матчів за Шахтар

Матч проти Миная став для українського центрбека ювілейним у футболці "гірників".

Захисник Шахтаря Сергій Кривцов в матчі з Минаєм зіграв свій ювілейний, 200-й матч, у складі донецького клубу у всіх турнірах.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

У чемпіонаті України Кривцов відіграв 140 матчів, у Кубку – 22, єврокубках – 33 та Суперкубку – 5.

Кривцов дебютував у складі "гірників" 10 листопада 2010 року в рамках 1/4 фіналу Кубка України, долучившись до домашньої перемоги над запорізьким Металургом – 1:0.

Відзначимо, що Кривцов став уже 34-м гравцем, який провів не менше 200 матчів у складі Шахтаря за часів Незалежності України, а впевнено лідирує тут Даріо Срна – 536 ігор.