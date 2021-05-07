 Минай - Шахтар 0:4. Огляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Минай відмовився грати матч з Шахтарем
Вчора 18:22 2679
При німцях батько працював бургомістром 11 сіл. Олімпійський чемпіон Іван Богдан пригадав життя свого села в німецькій окупації
Сьогодні 11:17 9441
Канада обіграла Росію у фіналі Юніорського чемпіонату світу
Сьогодні 08:13 965 2
Вільярреал вибив Арсенал та вийшов у фінал Ліги Європи
Вчора 23:56 1175
Манчестер Юнайтед поступився Ромі, але вийшов у фінал Ліги Європи
Вчора 23:54 1038
Шахтар знищив Минай у 25 турі УПЛ
Вчора 21:23 969
Інгулець обіграв ФК Львів у 25 турі УПЛ
Вчора 20:55 567
Рух розгромив Олімпік у 25 турі УПЛ
Вчора 20:51 733
Визначилися номінанти премії "Найкращі спортивні медіа України 2020"
Вчора 15:23 355
Зінченко - у команді тижні Ліги чемпіонів за версією WhoScored
Вчора 14:23 943
Блоги
Пресконференція Мейвезера проти блогера завершилася бійкою
Пресконференція Мейвезера проти блогера завершилася бійкою Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:05 1236
Український боксер потрапив у перестрілку
Український боксер потрапив у перестрілку Valeriy Ruchka
Вчора 22:49 4296
Лобов: Бачив лише бій Берінчика з алкашем
Лобов: Бачив лише бій Берінчика з алкашем Андрій Твердохліб
Вчора 17:57 419
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною Андрій Твердохліб
Вчора 10:58 4082
6 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів
6 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів Valeriy Ruchka
Вчора 10:05 16264
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука Valeriy Ruchka
05.05.2021 11:00 4689
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі Valeriy Ruchka
05.05.2021 09:59 444
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
05.05.2021 09:36 1032
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
04.05.2021 23:58 2945
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
04.05.2021 22:17 3192
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
04.05.2021 22:07 4529
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
04.05.2021 21:59 1424
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик Андрій Твердохліб
04.05.2021 21:52 17985 2
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника Андрій Твердохліб
04.05.2021 19:55 748
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино Андрій Твердохліб
04.05.2021 19:24 587 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Минай - Шахтар 0:4. Огляд матчу

Сьогодні 10:55 348 0
Огляд матчу Минай - Шахтар
Минай - Шахтар 0:4. Огляд матчу
#Шахтар, #Минай, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 25 турі УПЛ Минай у домашньому матчі поступився Шахтарю.

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 06 травня

Минай - Шахтар 0:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 29 Степаненко, 0:2 - 53 Соломон, 0:3 - 70 Майкон, 0:4 - 81 Степаненко

Минай: Андрій Попович, Тарас Саків, Репо Малепе, Угочукву Огбонна, Василь Пиняшко, Шеммі Маембе, Сіака Багайоко (Рустам Ахмедзаде 59), Олексій Хахльов (Олександр Сніжко 59), Міслав Матіч, Максим Лопирьонок, Віталій Бойко (Данило Книш 63)

Шахтар: Анатолій Трубін, Додо, Сергій Кривцов, Давид Хочолава (Віта 21), Тарас Степаненко, Дентіньо (Богдан В'юнник 74), Тете, Віктор Корнієнко, Манор Соломон (Фернандо дос Сантос Педро 70), Алан Патрік (Маркос Антоніо 70), Майкон де Андраде (Георгій Судаков 74)

Попередження: Тарас Степаненко 68

Раніше, Рух розгромив Олімпік у 25 турі УПЛ.

Коментарі ()