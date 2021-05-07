Емері встановив унікальний рекорд у єврокубках

Унаї Емері п'ятий раз вийшов у фінал Ліги Європи

Головний тренер Вільяреала Унаї Емері вчергове дійшов до стадії фіналу Ліги Європи.

Про це повідомляє Squawka.

Вихід з Вільяреалом до фіналу Ліги Європи став уже п'ятим для Унаї Емері у його кар'єрі, що є рекордом. Ніхто не виходив до завершальної стадії одного з єврокубків так часто, як іспанський фахівець.

Емері обігнав таких легенд як Алекс Фергюсон, Карло Анчелотті, Марчелло Ліппі та Мігель Муньйос – усі вони 4 рази досягали фіналу Ліги чемпіонів.

Відзначимо, що Унаї тричі здобував трофей Ліги Європи із Севільєю та ще одного разу зупинився за крок від титулу з Арсеналом.

Нагадаємо, Вільярреал вибив Арсенал та вийшов у фінал Ліги Європи.