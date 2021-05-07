Фонсека пояснив виліт Роми з Ліги Європи

Рома програла півфінал Ліги Європи Манчестер Юнайтед через жахливий другий тайм першого матчу.

Про це розповів головний тренер римського клубу Пауло Фонсека.

"Ми програли через жахливі 45 хвилин в Манчестері. Ми провели відмінний матч-відповідь, але цього не вистачило.

Ми добре почали матч, створили багато моментів, але вони забили, скориставшись першим же своїм шансом. Проте ми знайшли в собі сили, щоб відповісти", - сказав Фонсека.