Азар вибачився перед уболівальниками Реала

Півзахисник Реала Еден Азар вибачився перед уболівальниками "вершкових" за свою поведінку після півфінального матчу Ліги чемпіонів проти Челсі (2:0).

Про це розповів сам футболіст.

Після вильоту з європейського турніру бельгієць, який виступав за "синіх" з 2012 по 2019 рік, підійшов до Курта Зума і Едуара Менді, обнявся з ними і, сміючись, поспілкувався.

"Я прошу вибачення. Сьогодні я прочитав безліч думок про мене. У мене не було наміру образити уболівальників Реала.

Я завжди мріяв грати за Реал і приїхав сюди, щоб перемагати.

Сезон ще не закінчений, разом ми повинні боротися за Ла Лігу! Hala Madrid!", - розповів Азар в Instagram.