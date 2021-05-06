Рух - Олімпік 3:0. Відео голів

Відео голів матчу Рух - Олімпік

Джерело - Чемпіон.

У 25 турі УПЛ Рух вдома обіграв Олімпік.

4 хвилина. Відео голу Притули

17 хвилина. Відео голу Борячука

26 хвилина. Відео голу Климчука

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 06 травня

Рух - Олімпік 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Притула, 2:0 - 17 Борячук, 3:0 - 26 Климчук (пен)

Рух: Олександр Бандура, Роман Гагун, Валерій Федорчук (Іван Варфоломеєв 90), Юрій Климчук (Данило Кондраков 77), Остап Притула (Василь Руніч 75), Мар'ян Мисик, Ярослав Мартинюк, Богдан Бойчук (Ярослав Карабін 89), Максим Білий, Мілош Стаменковіч, Андрій Борячук (Андрій Кухарук 75)

Олімпік: Артем Кичак, Богдан Векляк (Ігор Снурніцин 46), Іссіар Драме, Тарас Завійський (Даніель Романовський 71), Максим Тейшейра, Руслан Бабенко, Бенито, Таллес Бренер (Фабрісіо Альваренга 46), Євген Пасіч, Орест Лебеденко, Сергій Політило

Попередження: Максим Білий 70, Мілош Стаменковіч 82 - Беніто 35

Раніше, Динамо не переграло Маріуполь у 25 турі УПЛ.