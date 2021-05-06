Інгулець обіграв ФК Львів у 25 турі УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 25 турі УПЛ Інгулець вдома обіграв ФК Львів.

Матч завершився з рахунком 1:0 на користь господарів поля.

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 06 травня

Інгулець - ФК Львів 1:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 11 Бартуловіч

Інгулець: Володимир Кринський, Мохамед Алі Бен Салем, Євген Запорожець (Денис Янаков 72), Денис Васін (Михайло Плохотнюк 43), Олександр Козак (Артем Щедрий 46), Младен Бартуловіч (Ілля Коваленко 46), Олександр Кучеренко, Віталій Павлов, Денис Балан, Ніка Сітчінава (Ілля Шевцов 74), Микола Квасний

ФК Львів: Орест Костик, Іван Лобай, Іван Брікнер (Фране Чірьяк 45+2), Назарій Нич, Донатас Казлаускас, Енес Махмутовіч (Олександр Романчук 18), Андрій Бусько (Борис Крушинський 46), Артур Ременяк (Максим Грисьо 67), Юрій Захарків (Дмитро Семенів 67), Рафаель Сабіно, Маруан Міхобі

Попередження: Денис Янаков 86, Денис Балан 88 - Маруан Міхобі 52, Донатас Казлаускас 60, Фране Чірьяк 88, Олександр Романчук 90+3

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