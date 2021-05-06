АПЛ оголосила про повернення уболівальників на трибуни

Уболівальники повернуться на трибуни

Керівництво Прем'єр-ліги допустить глядачів на матчі 37-го та 38 турів.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Арени заповнюватимуть з обмеженням до 10 тисяч вболівальників. АПЛ також попереджає, що всі ці плани матимуть право на життя, якщо влада країни реалізує послаблення карантинних умов, які повинні запрацювати з 17 травня.

Варто відзначити, що опція відвідування стадіону буде доступна тільки для місцевих фанатів, гостьові сектори будуть закриті.

Нагадаємо, Саррі може повернутися в АПЛ.