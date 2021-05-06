 Дніпро-1 - Зоря 0:1. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
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Дніпро-1 - Зоря 0:1. Огляд матчу

Сьогодні 14:57 640 0
Єдиний гол у матчі забив Юрченко
Дніпро-1 - Зоря 0:1. Огляд матчу
#Дніпро-1, #Зоря, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула мінімальну перемогу над Дніпро-1 у рамках 25 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 05 травня

Дніпро-1 - Зоря 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 79 Юрченко (пен)

Дніпро-1: Юрчук, Адамюк (Цуріков, 83), Сваток, Дуглас, Дубінчак, Піхальонок, Ігнатенко, Булеца (Білл, 83), Тейлор, Довбик, Ді Франко.

Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Іванісеня (Цвек, 83), Жуніор, Назарина, Кочергін, Юрченко, Хомченовський, Кабаєв, Громов (Аллах'яр, 74).

Вилучення: Ігнатенко, 69.

Раніше, Динамо не переграло Маріуполь у 25 турі УПЛ.

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