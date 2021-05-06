Єдиний гол у матчі забив Юрченко

Джерело - Чемпіон.

Зоря здобула мінімальну перемогу над Дніпро-1 у рамках 25 туру української Прем'єр-ліги.

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 05 травня

Дніпро-1 - Зоря 0:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 79 Юрченко (пен)

Дніпро-1: Юрчук, Адамюк (Цуріков, 83), Сваток, Дуглас, Дубінчак, Піхальонок, Ігнатенко, Булеца (Білл, 83), Тейлор, Довбик, Ді Франко.

Зоря: Мацапура, Фаворов, Вернидуб, Іванісеня (Цвек, 83), Жуніор, Назарина, Кочергін, Юрченко, Хомченовський, Кабаєв, Громов (Аллах'яр, 74).

Вилучення: Ігнатенко, 69.

Раніше, Динамо не переграло Маріуполь у 25 турі УПЛ.