 Олександрія - Колос 0:2. Відеоогляд матчу | Футбол | Champion.com.ua
Челсі обіграв Реал та вийшов у фінал Ліги чемпіонів
Вчора 23:53 1237
Сокіл підписав воротаря збірної України
Сьогодні 12:55 180
Блохіну сказав, що на поле не вийду. Олександр Рикун розповів про незручні випадки, в які потрапляв
Сьогодні 09:22 6362
Челсі - Реал 2:0. Як це було
Вчора 23:53 9019
Зоря обіграла Дніпро-1, Ворскла зіграла внічию з Десною у 25 турі УПЛ
Вчора 20:52 666
Маліновський - найкращий гравець Аталанти у квітні
Вчора 20:41 521
Ахметов підсумував сезон Шахтаря
Вчора 19:28 2671
Луческу пояснив нічию з Маріуполем
Вчора 17:46 2341
Тренера збірної України відправили у відставку
Вчора 17:30 5210
Динамо - Маріуполь 0:0. Огляд матчу
Вчора 16:57 1500
Блоги
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною
ВІДЕО. Геніальна гра Рикуна та епічна перемога збірної України над Туреччиною Андрій Твердохліб
Сьогодні 10:58 2594
6 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів
6 років тому Мессі забив один з найкращих голів у кар'єрі, який розлетівся на сотні мемів Valeriy Ruchka
Сьогодні 10:05 8301
Гол, який поховав надії Реала на фінал Ліги чемпіонів
Гол, який поховав надії Реала на фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Сьогодні 00:09 883
Вернер відкриває рахунок в матчі проти Реала
Вернер відкриває рахунок в матчі проти Реала Valeriy Ruchka
Вчора 22:49 597
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України
Дівчина дня! Влада Зінченко - чарівна дружина найпопулярнішого футболіста України Valeriy Ruchka
Вчора 18:33 3650 1
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає
Відео дня. Фантастичний гол Юрія Калітвінцева з центру поля, який мало хто пам'ятає Андрій Твердохліб
Вчора 15:33 7720
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью
Відома авіакомпанія познущалася з Моурінью Valeriy Ruchka
Вчора 13:17 3016
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука
Захисник Ворскли освідчився на ювілеї Сидорчука Valeriy Ruchka
Вчора 11:00 4423
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі
На арені Нового Орлеана згасло світло під час триочкового кидка Каррі Valeriy Ruchka
Вчора 09:59 406
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів
Шалені емоції у роздягальні. Гравці Манчестер Сіті відсвяткували вихід у фінал Ліги чемпіонів Valeriy Ruchka
Вчора 09:36 957
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
04.05.2021 23:58 2901
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів
Зінченко організував гол у ворота ПСЖ в півфіналі Ліги чемпіонів Андрій Твердохліб
04.05.2021 22:17 3119
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження
Аталанта українською мовою привітала Маліновського з днем народження Андрій Твердохліб
04.05.2021 22:07 3916
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток
З'явилося відео загибелі російських баскетболісток Андрій Твердохліб
04.05.2021 21:59 1359
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик
Будинок - 300 квадратів і 8 соток землі: журналісти показали як живе Олександр Усик Андрій Твердохліб
04.05.2021 21:52 17631 2
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника
Руслан Маліновський святкує день народження: найкращі голи українського півзахисника Андрій Твердохліб
04.05.2021 19:55 689
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино
Американець виграв майже 3 млн доларів у казино Андрій Твердохліб
04.05.2021 19:24 551 1
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова
Відео дня. Фантастична гра Олександра Долгополова Андрій Твердохліб
04.05.2021 19:14 638
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії
Казахстанський футболіст вистрибнув із 3-го поверху військомату, ухиляючись від армії Андрій Твердохліб
04.05.2021 14:45 774 1
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому Андрій Твердохліб
04.05.2021 12:32 6660 1
Прямі трансляції
Навколо спорту

Олександрія - Колос 0:2. Огляд матчу

Сьогодні 12:41 230 0
Раніше Зоря гарантувала бронзу УПЛ
Олександрія - Колос 0:2. Огляд матчу
#Олександрія, #Колос, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У рамках 25 туру української Прем'єр-ліги Колос здобув перемогу над Олександрією.

Чемпіонат України - УПЛ
25 тур, 05 травня

Олександрія - Колос 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Петров (пен), 0:2 - 57 Оріховський

Олександрія: Білик, Мельник, Бабогло, Стецьков, Мирошниченко, Гречишкін, Дришлюк (Бондаренко, 62), Глоба (Вантух, 46), Банада, Шастал (Новіков, 62), Устименко (Ковалець, 46(

Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Мілько (Задоя, 81), Богданов, Антюх (Хльобас, 72), Оріховський (Новак, 81), Ільїн, Лисенко (Ісаєнко, 86)

Попередження: Шастал (24), Дришлюк (44), Устименко (45), Стецьков (55), Банада (66), Бондаренко (90+3) - Мілько (49), Оріховський (60), Богданов (66)

Раніше, Динамо не переграло Маріуполь у 25 турі УПЛ.

Коментарі ()