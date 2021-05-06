Де Дзербі погодився очолити Шахтар

Джерело - fiorentina.it.
Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі покине клуб після закінчення сезону.
Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.
У італійського наставника і Шахтаря є принципова угода про співпрацю.
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Просуванню переговорів посприяли контакти Де Дзербі з заступником директора з футболу Шахтаря Карло Ніколіні.
Контракт італійця буде розрахований на 3 роки із зарплатою близько 2 мільйонів євро за сезон.
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