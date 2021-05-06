Де Дзербі погодився очолити Шахтар

Контракт італійця буде розрахований на 3 роки

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі покине клуб після закінчення сезону.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У італійського наставника і Шахтаря є принципова угода про співпрацю.

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Просуванню переговорів посприяли контакти Де Дзербі з заступником директора з футболу Шахтаря Карло Ніколіні.

Контракт італійця буде розрахований на 3 роки із зарплатою близько 2 мільйонів євро за сезон.

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