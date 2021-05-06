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Навколо спорту

Де Дзербі погодився очолити Шахтар

Сьогодні 12:30 474 0
Контракт італійця буде розрахований на 3 роки
Де Дзербі погодився очолити Шахтар
#Де Дзербі, #Шахтар, #Сассуоло

Джерело - fiorentina.it.

Головний тренер Сассуоло Роберто Де Дзербі покине клуб після закінчення сезону.

Про це повідомляє La Gazzetta dello Sport.

У італійського наставника і Шахтаря є принципова угода про співпрацю.

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Просуванню переговорів посприяли контакти Де Дзербі з заступником директора з футболу Шахтаря Карло Ніколіні.

Контракт італійця буде розрахований на 3 роки із зарплатою близько 2 мільйонів євро за сезон.

Нагадаємо, Гаттузо може очолити Шахтар.

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