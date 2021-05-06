Джерело - Чемпiон.

Півфінальний матч Ліги чемпіонів Челсі - Реал вийшов фантастичним.

Так вважає головний тренер лондонського клубу Томас Тухель.

"Ми заслужили перемогу. Перший тайм був важким - Реал багато володів м'ячем і доставив нам проблеми, але кожен наш підхід до воріт таїв у собі небезпеку. Матч вийшов фантастичним. Ми могли забити більше і раніше себе убезпечити, але зараз не час для критики. Це фантастичне досягнення! Мої вітання всій команді!

У футболі можна пропустити в будь-який момент. Реал в цьому плані особливо небезпечний. Вони можуть забити з нічого, так що ти завжди ходиш по краю. Але ми все одно провели відмінний матч — старалися, не опускали руки, попри втрачені моменти, зберігали концентрацію і позитивний настрій", - сказав Тухель.