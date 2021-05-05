Олександрія - Колос 0:2. Відео голів

Відео голів матчу Олександрія - Колос

Джерело - Чемпіон.

У 25 турі УПЛ Олександрія вдома поступилась Колосу.

42 хвилина. Відео голу Петрова

57 хвилина. Відео голу Оріховського

Чемпіонат України - УПЛ

25 тур, 05 травня

Олександрія - Колос 0:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 42 Петров (пен), 0:2 - 57 Оріховський

Олександрія: Білик, Мельник, Бабогло, Стецьков, Мирошниченко, Гречишкін, Дришлюк (Бондаренко, 62), Глоба (Вантух, 46), Банада, Шастал (Новіков, 62), Устименко (Ковалець, 46(

Колос: Волинець, Кравченко, Гавриш, Петров, Золотов, Мілько (Задоя, 81), Богданов, Антюх (Хльобас, 72), Оріховський (Новак, 81), Ільїн, Лисенко (Ісаєнко, 86)

Попередження: Шастал (24), Дришлюк (44), Устименко (45), Стецьков (55), Банада (66), Бондаренко (90+3) - Мілько (49), Оріховський (60), Богданов (66)

Раніше, Динамо не переграло Маріуполь у 25 турі УПЛ.