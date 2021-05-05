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Мессі загрожує значний штраф за організацію командної вечері

Сьогодні 14:11 149 0
Аргентинець хотів підтримати командний дух
Мессі загрожує значний штраф за організацію командної вечері
#Мессі, #Барселона

Джерело - isport.ua.

Нападник Барселони Ліонель Мессі може зіткнутися з санкціями після командної вечері, який аргентинець організував у своєму будинку.

Про це повідомляє OK Diario.

Річ у тому, що в Каталонії діє обмеження на багатолюдні збори людей через поширення коронавірусу. В одному приміщенні, незалежно від його розміру, можуть перебувати не більше шести осіб, які не живуть разом.

На командної вечері були присутні як мінімум 15 осіб. Якщо дії Мессі будуть розцінені як порушення коронавірусних правил, то йому загрожує штраф від трьох до 60 тисяч євро.

У Барселоні переконані, що футболісти не порушували ніяких правил, оскільки всі гравці команди і так знаходяться в єдиному антіковідному міхурі.

Нагадаємо, Мессі вирішив організувати цю вечерю, щоб відсвяткувати перемогу в матчі 34-го туру Ла Ліги проти Валенсії (3:2), а також підтримати командний дух перед поєдинком з Атлетіко.

Раніше повідомлялося, що 33-річний форвард близький до продовження контракту з Барселоною.

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