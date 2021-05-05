 Манчестер Сіті - ПСЖ 2:0: огляд матчу. ВІДЕО | Футбол | Champion.com.ua
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Манчестер Сіті - ПСЖ 2:0. Огляд матчу

Сьогодні 08:24 971 0
Дубль оформив Ріяд Марез
Манчестер Сіті - ПСЖ 2:0. Огляд матчу
#ПСЖ, #МС

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів вдома обіграв Парі Сен-Жермен.

Український захисник Манчестер Сіті Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі та відіграв повний матч.

Ліга чемпіонів

Півфінал, 04 травня

Манчестер Сіті - ПСЖ 2:0 (1:0)

(Результат першого матчу 2:1)

Голи: 0:1 - 11 Марез, 0:2 - 63 Марез

Манчестер Сіті: Едерсон – Вокер, Стоунз, Діаш, Зінченко – Бернарду Сілва (Стерлінг 82), Фернандінью, Гюндоган – Марез, де Брейне (Жезус 82), Фоден (Агуеро 85)

ПСЖ: Навас – Флоренці (Дагба 75), Маркіньйос, Кімпембе, Діалло (Баккер 82) – Еррера (Дракслер 62), Паредес (Данілу 75), Верратті – Ді Марія, Неймар, Ікарді (Кін 62)

Попередження: Зінченко 71, Де Брейне 74 – Еррера 22, Кімпембе 87, Данілу Перейра 89

Вилучення: Ді Марія 69

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