ПСЖ готує трансфер Кіна

Нападник Мойзе Кін, права на якого належать Евертону, може перебратися в Парі Сен-Жермен на постійній основі.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

21-річний повністю щасливий у Парижі, тому готовий укласти зі столичним клубом повноцінну угоду.

Стверджується, що агент футболіста Міно Райола і спортивний директор парижан Леонардо ведуть переговори про укладення контракту на п'ять років.

Парі Сен-Жермен необхідно ще домовитися з Евертоном, який вимагає за Мойзе Кіна приблизно 45-50 мільйонів євро.

