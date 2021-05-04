Футболісти збірної Італії отримали вакцини від COVID-19 перед Євро-2020

26 футболістів вже вакцинували

Футболісти збірної Італії отримали вакцини від COVID-19 напередодні старту чемпіонату Європи-2020.

Про це повідомляє AS.

Міністерство охорони здоров'я Італії санкціонувало пріоритетну вакцинацію футболістів напередодні Євро-2020.

26 футболістів, на яких Роберто Манчіні розраховує на континентальній першості, вже вакциновані. 12 з них зробили щеплення в Римі, ще 14 - в Мілані.

Раніше повідомлялося, що УЄФА дозволив розширити заявку збірних на Євро з 23 до 26 футболістів на тлі проблем з пандемією COVID-19.

Італія в груповому етапі Євро-2020 зіграє з Туреччиною (11 червня), Швейцарією (16 червня) і Уельсом (20 червня). Всі матчі відбудуться в Римі.