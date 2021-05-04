 Денисов: Навіть шкода якось Шарана | Футбол | Champion.com.ua
Де Дзербі підпише дворічний контракт з Шахтарем - Циганик
Вчора 19:28 1959
Як грали договірні матчі в українському футболі 20 років тому
Сьогодні 12:32 4070 1
Помер легендарний капітан Чорноморця
Сьогодні 08:55 2110
Олімпік назвав ім'я нового головного тренера
Вчора 20:44 1633
Олімпік відправив у відставку Калитвинцева
Вчора 19:11 944
Шевченко мріє очолити Мілан
Вчора 16:14 2215
У Києві завершився чемпіонат Європи з бадмінтону: фотомиттєвості
Вчора 13:21 488
Гаттузо може очолити Шахтар
Вчора 10:54 3166
Збірна України з гандболу дивом вийшла на Євро-2022
Вчора 08:10 8246
Інгулець розгромив Олімпік у 24 турі УПЛ
02.05.2021 21:26 813
Блоги
Зустрілися два куми. Кривцов оригінально привітав Сидорчука з ювілеєм
Зустрілися два куми. Кривцов оригінально привітав Сидорчука з ювілеєм Valeriy Ruchka
02.05.2021 16:18 1207
Відео дня. Медалі чемпіонату Європи доставляють на спеціальному дроні
Відео дня. Медалі чемпіонату Європи доставляють на спеціальному дроні Valeriy Ruchka
02.05.2021 15:28 477
Дика траєкторія. Фантастичний гол Шахтарю в Кубку України від капітана Динамо
Дика траєкторія. Фантастичний гол Шахтарю в Кубку України від капітана Динамо Valeriy Ruchka
02.05.2021 14:00 1033
Дуже не точно. Нападник Аякса ударом з пенальті вибив м’яч за межі стадіону
Дуже не точно. Нападник Аякса ударом з пенальті вибив м’яч за межі стадіону Valeriy Ruchka
02.05.2021 13:18 1314
Сидорчук святкує ювілей! Згадуємо гармату у ворота Зорі
Сидорчук святкує ювілей! Згадуємо гармату у ворота Зорі Valeriy Ruchka
02.05.2021 12:52 737
Прямі трансляції
Навколо спорту

Денисов: Навіть шкода якось Шарана

Сьогодні 12:40 684 0
Чекаємо на нового тренера в Олександрії
Денисов: Навіть шкода якось Шарана
#Денисов, #Шаран

Джерело - ТК Футбол.

Після завершення нинішнього сезону головний тренер Олександрії Володимир Шаран залишить команду.

Про це заявив директор ТК Футбол Олександр Денисов.

"Навіть шкода якось Володимира Шарана. Дивишся і розумієш, що сезон закінчується, два тури до кінця, а він вже не нервує. ​​Тому що коли він нервує, це завжди видно.

Всі рішення вже прийняті. Він розуміє, що в наступному сезоні він вже не головний тренер Олександрії.

І ось саме відчуття, що дограє сезон не тільки тренер, але і команда. Ну а Рух відбувся легким переляком в свій дебютний рік в Прем'єр-лізі", - сказав Денисов.

Раніше, визначились претенденти на заміну Шарану в Олександрії.

Коментарі ()