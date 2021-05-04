Денисов: Навіть шкода якось Шарана

Після завершення нинішнього сезону головний тренер Олександрії Володимир Шаран залишить команду.

Про це заявив директор ТК Футбол Олександр Денисов.

"Навіть шкода якось Володимира Шарана. Дивишся і розумієш, що сезон закінчується, два тури до кінця, а він вже не нервує. ​​Тому що коли він нервує, це завжди видно.

Всі рішення вже прийняті. Він розуміє, що в наступному сезоні він вже не головний тренер Олександрії.

І ось саме відчуття, що дограє сезон не тільки тренер, але і команда. Ну а Рух відбувся легким переляком в свій дебютний рік в Прем'єр-лізі", - сказав Денисов.