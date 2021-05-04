Помер легендарний капітан Чорноморця

У футболці моряків Нечаєв провів 287 матчів

Джерело - Чемпіон.

На 70-му році життя помер ексфутболіст і тренер Чорноморця Володимир Нечаєв.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Нечаєв виступав за Чорноморець в 1967-1976, 1978 і 1979 роках. Був капітаном одеської команди.

У футболці моряків провів 287 матчів, в яких забив 13 голів. У 1974 році разом з командою Нечаєв ставав бронзовим призером чемпіонату СРСР.

У 1983-88 роках працював у тренерському штабі одеситів. Також тренував СК Одеса, Хімік (Житомир), Трансмаш (Могильов), Уралан (Еліста, Росія), Олком (Мелітополь) та інші клуби.

14 вересня 2015 року була закладена іменна зірка на честь Володимира Нечаєва на алеї футбольної слави біля стадіону Чорноморець.

Раніше, Чорноморець здолав Ниву у 24 турі Першої ліги.