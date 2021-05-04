Джерело - sport.ua.
36-річний португальський бомбардир Ювентуса Кріштіану Роналду не бажає продовжувати контракт із туринським клубом.
Про це повідомляє sapo.pt.
Роналду хоче завершити кар'єру в Спортінгу. У поточному сезоні Роналду провів за Ювентус 40 матчів у всіх турнірах, де забив 34 м'ячі і віддав 4 результативні передачі.
Контракт футболіста з клубом розрахований до літа 2022 року.
Орієнтовна вартість Кріштіану становить €50 мільйонів.
Раніше дубль Роналду приніс Ювентусу важку перемогу над Удінезе.