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Роналду не хоче продовжувати контракт із Ювентусом

Сьогодні 08:07 438 0
Футболіст хоче завершити кар'єру в Спортінгу
Роналду не хоче продовжувати контракт із Ювентусом
#Роналду, #Ювентус

Джерело - sport.ua.

36-річний португальський бомбардир Ювентуса Кріштіану Роналду не бажає продовжувати контракт із туринським клубом.

Про це повідомляє sapo.pt.

Роналду хоче завершити кар'єру в Спортінгу. У поточному сезоні Роналду провів за Ювентус 40 матчів у всіх турнірах, де забив 34 м'ячі і віддав 4 результативні передачі.

Контракт футболіста з клубом розрахований до літа 2022 року.

Орієнтовна вартість Кріштіану становить €50 мільйонів.

Раніше дубль Роналду приніс Ювентусу важку перемогу над Удінезе.

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