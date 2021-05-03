Шевченко мріє очолити Мілан

Джерело - sport.ua.
Наставник збірної України Андрій Шевченко в майбутньому хотів би працювати з клубом, де провів найсильніші роки своєї кар'єри.
Про це розповів сам український спеціаліст.
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"Мілан" для мене не команда, а родина. І коли ти прибуваєш в розташування клубу, то до тебе ставляться як до члена сім'ї. Тренувати Мілан? Це мрія", - сказав Шевченко.
Раніше наставника вже пов'язували з роботою в Мілані, проте Шевченко продовжив контракт з УАФ до кінця ЧС-2022.