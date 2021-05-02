Асист Маліновського допоміг Аталанті зіграти внічию з Сассуоло

Наполі втратило перемогу над Кальярі

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 2 травня, відбулися матчі 34 туру італійської Серії А.

Руслан Маліновський вийшов у стартовому складі Аталанти на поєдинок з Сассуоло. Українець оформив асист на 32-й хвилині.

Чемпіонат Італії - Серія А

34 тур, 2 травня

Болонья - Фіорентина 3:3 (1:1)

Голи: 0:1 - 21 Влахович, 1:1 - 31 Паласіо, 1:2 - 64 Бонавентура, 2:2 - 71 Паласіо, 2:3 - 73 Влахович, 3:3 - 84 Паласіо

Наполі - Кальярі 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 13 Осімхен, 1:1 - 90+4 Нандес

Сассуоло - Аталанта 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 32 Госенс, 1:1 - 52 Берарді

Раніше Лаціо у результативному матчі переміг Дженоа.