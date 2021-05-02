Маріуполь - Львів: стартові склади команд

Джерело - Чемпіон.
У матчі 24 туру УПЛ Маріуполь прийме Львів.
Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.
Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Биков, Сагуткін, Мишньов, Танковський, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Кулаков
Запасні: Гальчук, Стасюк, Мампассі, Меліченко, Чех, Петерман, Очеретько, Кащук, Сікан
Львів: Ільющенков, Ременяк, Махмутовіч, Романчук, Грисьо, Довгий, Бусько, Чір'як, Альваро, Семенів, Ренан
Запасні: Костик, Крушинський, Брікнер, Сабіно, Захарків, Ернест, Нич, Казлаускас, Лобай
Поєдинок розпочнеться о 17:00.