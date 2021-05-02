 Маріуполь - Львів: стартові склади команд | Футбол | Champion.com.ua
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Маріуполь - Львів: стартові склади команд

Сьогодні 16:41 569 0
Поєдинок розпочнеться о 17:00
Маріуполь - Львів: стартові склади команд
#Маріуполь, #Львів, #УПЛ

Джерело - Чемпіон.

У матчі 24 туру УПЛ Маріуполь прийме Львів.

Головні тренери визначилися зі стартовими складами команд.

Маріуполь: Кудрик, Драмбаєв, Биков, Сагуткін, Мишньов, Танковський, Топалов, Горбунов, Бондаренко, Кулаков

Запасні: Гальчук, Стасюк, Мампассі, Меліченко, Чех, Петерман, Очеретько, Кащук, Сікан

Львів: Ільющенков, Ременяк, Махмутовіч, Романчук, Грисьо, Довгий, Бусько, Чір'як, Альваро, Семенів, Ренан

Запасні: Костик, Крушинський, Брікнер, Сабіно, Захарків, Ернест, Нич, Казлаускас, Лобай

Поєдинок розпочнеться о 17:00.

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