Зідан: Реал буде боротися у Ла-Лізі до кінця

Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан оцінив боротьбу за чемпіонство в Ла-Лізі.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Важливо набрати якомога більше очок. За титул Ла-Ліги борються чотири команди, так буде до кінця сезону. Кожна дрібниця має вирішальне значення, в гонці ще чотири команди, і ми будемо боротися до кінця, щоб стати чемпіонами.

Чемпіонат дуже складний. Я не отримую задоволення від того, що наші суперники програють. Ми хочемо виграти Ла-Лігу і будемо боротися за це до кінця сезону. Так що ми налаштовані на те, що чекає нас попереду", - відзначив Зідан.