Зідан: Реал буде боротися у Ла-Лізі до кінця

Джерело - isport.ua.
Головний тренер мадридського Реала Зінедін Зідан оцінив боротьбу за чемпіонство в Ла-Лізі.
Про це розповів сам французький спеціаліст.
"Важливо набрати якомога більше очок. За титул Ла-Ліги борються чотири команди, так буде до кінця сезону. Кожна дрібниця має вирішальне значення, в гонці ще чотири команди, і ми будемо боротися до кінця, щоб стати чемпіонами.
Чемпіонат дуже складний. Я не отримую задоволення від того, що наші суперники програють. Ми хочемо виграти Ла-Лігу і будемо боротися за це до кінця сезону. Так що ми налаштовані на те, що чекає нас попереду", - відзначив Зідан.
Матч Реал - Осасуна відбудеться в суботу, 1 травня. Початок о 22:00.
Раніше, Реал зіграв унічию з Челсі у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.