Ванат назвав мету у Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Найкращий бомбардир поточного сезону в чемпіонаті U-21 Владислав Ванат назвав свою ціль у Динамо.
Про це розповів сам футболіст.
"Форвард має забивати голи. Дякую команді за цей рекорд і за перемогу в чемпіонаті за два тури до кінця сезону.
Моя найближча мета – закріпитися у першій команді і продовжувати грати на такому ж рівні. Мені дуже допомогла робота з першою командою на зборах. Не лише я, а й Назар і Вікентій Волошини працювали з основою і добре провели другу частину сезону.
Чи буду в останніх турах працювати з першою командою? Мені ще не говорили. Мотивація є, потрібно виграти два матчі, що залишилися, аби зберегти чи збільшити відрив від віцечемпіона", – розповів Ванат.