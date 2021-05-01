Ванат назвав мету у Динамо

Найкращий бомбардир поточного сезону в чемпіонаті U-21 Владислав Ванат назвав свою ціль у Динамо.

Про це розповів сам футболіст.

"Форвард має забивати голи. Дякую команді за цей рекорд і за перемогу в чемпіонаті за два тури до кінця сезону.

Моя найближча мета – закріпитися у першій команді і продовжувати грати на такому ж рівні. Мені дуже допомогла робота з першою командою на зборах. Не лише я, а й Назар і Вікентій Волошини працювали з основою і добре провели другу частину сезону.

Чи буду в останніх турах працювати з першою командою? Мені ще не говорили. Мотивація є, потрібно виграти два матчі, що залишилися, аби зберегти чи збільшити відрив від віцечемпіона", – розповів Ванат.