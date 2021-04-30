Динамо цікавиться нападником Зорі

Київське Динамо проявляє інтерес до нападника луганської Зорі Аллахяра Сайядманеша, права на якого належать Фенербахче.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

«При хороших пропозиціях клуб готовий попрощатися з Де Пеною, по якому раніше була пропозиція з МЛС у 700 тисяч. Він прийшов вільним агентом і створив для всіх сюрприз тим, що виправдав свій прихід. Зараз встановлена планка у 3 мільйони, за якої клуб відпустить Карлоса. Також клуб готовий розглядати пропозиції й по Циганкову. При цьому Динамо шукає вінгерів, а на внутрішньому ринку дивиться прицільно на двох футболістів. Це нападники Зорі та Дніпра-1» - Аллахьяр Сайядманеш та Артем Довбик. Ось така у мене інформація», - сказав Денисов.