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Динамо цікавиться нападником Зорі

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Динамо цікавиться нападником Зорі
#Денисов, #Динамо, #Зоря

Джерело - ТК Футбол.

Київське Динамо проявляє інтерес до нападника луганської Зорі Аллахяра Сайядманеша, права на якого належать Фенербахче.

Про це заявив журналіст Олександр Денисов.

«При хороших пропозиціях клуб готовий попрощатися з Де Пеною, по якому раніше була пропозиція з МЛС у 700 тисяч. Він прийшов вільним агентом і створив для всіх сюрприз тим, що виправдав свій прихід. Зараз встановлена планка у 3 мільйони, за якої клуб відпустить Карлоса. Також клуб готовий розглядати пропозиції й по Циганкову. При цьому Динамо шукає вінгерів, а на внутрішньому ринку дивиться прицільно на двох футболістів. Це нападники Зорі та Дніпра-1» - Аллахьяр Сайядманеш та Артем Довбик. Ось така у мене інформація», - сказав Денисов.

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