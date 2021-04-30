Голкіпер збірної України хоче стати політиком

Голкіпер збірної України та київського Динамо Денис Бойко хоче стати політиком.

Про це розповів сам футболіст.

"Чому ні? Я готовий і відкритий завжди. Життя потрібно для того, щоб розвиватися. Не стояти на місці і зациклюватися на чомусь одному. Це цікаво, напевно. Абсолютно інша сфера діяльності. Я там не був, в цих процесах участі не брав, тому сьогодні складно говорити, чи буде мені це цікаво. Думаю, так, чому ні? Це нові знайомства, спілкування, нові моменти в житті, де намагаєшся зробити щось хороше не тільки для себе, а й оточуючих, країни, всіх, хто цього потребує. Мені здається, якщо у мене виникне можливість стати політиком, я із задоволенням на це погоджуся", - сказав Бойко.