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Рамос повернувся до загальної групи Реала

Сьогодні 19:56 280 0
Захисник зможе взяти участь в поєдинку проти Челсі
Рамос повернувся до загальної групи Реала
#Реал, #Рамос

Джерело - isport.ua.

Капітан мадридського Реала Серхіо Рамос відновився після травми.

Про це повідомляє As.

Захисник приступив до тренувань в загальній групі вершкових.

35-річний іспанець на початку року відновлювався після операції на коліні, після чого перехворів коронавірусів, а потім отримав м'язове ушкодження, через якого був змушений пропустити останні матчі мадридської команди.

Таким чином, капітан команди зможе допомогти Реалу в повторному півфінальному матчі Ліги чемпіонів проти Челсі. Перший матч завершився з рахунком 1:1.

Перед цим Рамос візьме участь в найближчому матчі Ла Ліги проти Осасуни, який відбудеться в суботу, 1 травня, о 22:00 за київським часом.

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