Джерело - sport.ua.
Форвард Челсі Теммі Абрахам цього літа може змінити клубну прописку.
Про це повідомляє The Telegraph.
23-річний футболіст з приходом на пост головного тренера Томаса Тухеля став рідше з'являтися на полі.
За даними джерела, лондонський клуб готовий продати 23-річного англійця, якщо отримає пропозицію у розмірі 40 млн фунтів.
У цьому сезоні Абрахам 31 разів виходив на поле у складі Челсі, забив 12 голів і віддав 6 результативних передач.
Нагадаємо, Реал зіграв унічию з Челсі у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.