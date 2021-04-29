Теммі Абрахам може змінити клуб

Форвард Челсі Теммі Абрахам цього літа може змінити клубну прописку.

Про це повідомляє The Telegraph.

23-річний футболіст з приходом на пост головного тренера Томаса Тухеля став рідше з'являтися на полі.

За даними джерела, лондонський клуб готовий продати 23-річного англійця, якщо отримає пропозицію у розмірі 40 млн фунтів.

У цьому сезоні Абрахам 31 разів виходив на поле у складі Челсі, забив 12 голів і віддав 6 результативних передач.

Нагадаємо, Реал зіграв унічию з Челсі у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів.