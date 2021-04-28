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Евертон продовжить контракт із Родрігесом

Сьогодні 18:10 142 0
Нова угода з футболістом буде розрахована до 2023 року
Евертон продовжить контракт із Родрігесом
#Родрігес, #Евертон

Джерело - sport.ua.

Ліверпульський Евертон хоче продовжити контракт із 29-річним колумбійським атакувальним півзахисником Хамесом Родрігесом.

Про це повідомляє Marca.

Поточна угода з футболістом розрахована до літа 2022 року, але головний тренер ірисок Карло Анчелотті хоче продовжити контракт із Хамесом ще на один сезон.

У поточному сезоні Родрігес провів за Евертон 25 матчів у всіх турнірах, де забив 6 м'ячів і віддав 9 результативних передач.

Орієнтовна вартість футболіста складає €30 мільйонів.

Раніше, Евертон переміг Арсенал у 33 турі АПЛ.

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