Головний тренер Динамо Мірча Луческу назвав справжню кількість своїх трофеїв.

Про це розповів сам румунський спеціаліст.

"У неділю Пеп Гвардіола виграв Кубок англійської ліги, це 30-й трофей у його кар'єрі. У вас 34, і буде 35, якщо виграєте Кубок. Пеп наздожене вас? По-перше, у мене зараз не 34, а 36 трофеїв. Інститут футбольної статистики також бере до уваги два підвищення в класі з першого місця - з Корвінулом і Брешією. Це також виграні чемпіонати. А якщо ще точніше, у мене 37 трофеїв!

Який останній? Кубок проти Стяуа. Ми виграли, команда суперника пішла з поля. Мені все ще повинні повернути цей трофей! (В 1988-му році, коли Стяуа присудили перемогу в Кубку, зарахувавши скасований в матчі гол - прим.).

Гвардіола? Пеп нас всіх наздожене. І мене і Фергюсона. Йому 50 і при такому темпі, з яким він бере трофеї, для нього це не буде проблемою. Він розумний, він завжди йде туди, де може побудувати свою команду, де у нього є всі ресурси. І по грі, і по трофеям він завжди на високому рівні. Вся його кар'єра проходила на найвищому рівні. Барселона, Баварія, Манчестер Сіті. Так буде до кінця", - відзначив Луческу.