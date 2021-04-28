Тухель оцінив нічию з Реалом

Головний тренер Челсі Томас Тухель оцінив нічию проти Реала в першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів:

Про це розповів сам німецький спеціаліст.

"Ми розпочали матч дуже і дуже добре, грали агресивно і без браку. Ми повинні були вигравати перший тайм. Ми цього заслуговували. У нас було багато моментів, багато напівмоментів, не вистачило точності останнього пасу, який допоміг би створити ще більше можливостей для взяття воріт.

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На жаль, вони забили зі стандарту. Але більше ми нічого не дозволили створити супернику. Результат першого тайму трохи розчаровував, тому важливо, що ми зберегли спокій і не втратили концентрацію. До кінця матчу швидкості впали, ми втратили в агресії, ви могли бачити, що ми втомилися і змирилися з нічиєю.

Ми могли виграти перший тайм, якби трохи підтиснули і зіграли впевненіше. Ця перемога була б заслуженою. Але цього не сталося. Потрібно прийняти цю нічию і постаратися виграти наступний матч", - відзначив Тухель.