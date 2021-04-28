Зідан: Результат матчу з Челсі справедливий

Головний тренер Реала Зінедін Зідан відреагував на нічию проти Челсі у першому півфінальному матчі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам французький спеціаліст.

"Ми набагато краще провели другий тайм. Грали набагато більш організовано. Вони почали швидко і сильно, але вважаю, що в кінцевому рахунку результат справедливий. Ми знаємо, що вони добре грають на чужій половині поля, у них бойовита команда, вони мало пропускають. Челсі недарма грає в півфіналі.

Хотіли високо пресингувати, не давати супернику спокійно приймати м'яч. Але коли не можеш ідеально виконати такий план, ситуація відразу ускладнюється. Забивши гол, ми стали грати краще, поступово почали диктувати противнику свої умови.

Шанси на вихід у фінал у нас є, але тепер потрібно вигравати матч-відповідь. Але, в цілому, ми можемо бути задоволені сьогоднішнім вечором", - розповів Зідан.