УЄФА розширить заявку гравців на Євро-2020

На чемпіонат Європи можна буде взяти 26 гравців

УЄФА прийняв рішення розширити остаточну заявку на Євро-2020 з 23-х до 26-ти гравців.

Про це повідомляє The Times.

Раніше про це просив наставник збірної України Андрій Шевченко, а також тренер збірної Італії Роберто Манчіні.

Через коронавірус, напружений сезон і велику кількість травм тренери хочуть мати розширений список футболістів на Євро. При цьому очікувалося, що УЄФА розширить заявку на більшу кількість гравців.

Збірна України через травму Жуніора Мораеса вже залишилася без одного форварда.