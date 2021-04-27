 УЄФА розширить заявку гравців на Євро-2020 | Євро-2020 | Champion.com.ua
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УЄФА розширить заявку гравців на Євро-2020

Сьогодні 19:10 417 0
На чемпіонат Європи можна буде взяти 26 гравців
УЄФА розширить заявку гравців на Євро-2020
#УЄФА, #Євро-2020

Джерело - sport.ua.

УЄФА прийняв рішення розширити остаточну заявку на Євро-2020 з 23-х до 26-ти гравців.

Про це повідомляє The Times.

Раніше про це просив наставник збірної України Андрій Шевченко, а також тренер збірної Італії Роберто Манчіні.

Через коронавірус, напружений сезон і велику кількість травм тренери хочуть мати розширений список футболістів на Євро. При цьому очікувалося, що УЄФА розширить заявку на більшу кількість гравців.

Збірна України через травму Жуніора Мораеса вже залишилася без одного форварда.

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