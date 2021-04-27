Легенда Динамо оцінив чемпіонство клубу

Тренер Динамо Олег Гусєв досить стримано оцінив чемпіонство клубу.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми працювали вісім місяців, щоб зараз святкувати. І так співпало, що в мій день народження. Тренерська робота це трохи інше, тому відчуття дещо інші. Але радості схожі. Чому такий скутий? Це перемога хлопців. Вони її кують на футбольному полі. вони повинні святкувати. Вийти на поле? Ні, вже не хочеться. Вже час минув. Головне – побільше таких матчів: 2:0, 15 хвилин і дивишся спокійно. Тепер у нас +13. Тепліше стає. Найголовніше, що ми виграли. Не будемо звертати уваги на суперника. Але приємно", – сказав Гусєв.