 Легенда Динамо оцінив чемпіонство клубу | Футбол | Champion.com.ua
Сьогодні в Києві стартує чемпіонат Європи з бадмінтону
Сьогодні 07:01 276
Реал - Челсі, ПСЖ - Манчестер - Сіті: розклад півфінальних матчів Ліги чемпіонів
Сьогодні 06:45 5680
Марсель цікавиться нападником СК Дніпро-1
Вчора 21:39 925
Павлов: Григорій Суркіс запрошував мене в Динамо
Вчора 20:25 737
Фінал Кубку України можуть перенести
Вчора 19:39 1651
EBC Dnipro переміг Azov Wolves і став першим чемпіоном України
Вчора 19:11 250
ТОВ УХЛ більше не є співорганізатором проведення чемпіонату України
Вчора 18:54 1762
Павелко розповів, як українським фанам поїхати на Євро
Вчора 17:26 569
Названо розмір зарплати Маліновського в Аталанті
Вчора 17:09 3929
35-річниця. За добу після Чорнобильської аварії Динамо в Києві приймало Спартак, про трагедію ніхто не знав
Вчора 15:29 8186
Блоги
6 років тому Володимир Кличко виграв останній свій бій
6 років тому Володимир Кличко виграв останній свій бій Valeriy Ruchka
25.04.2021 20:42 1864
БАТЕ - дворова команда: найепічніше інтерв'ю Олега Гусєва
БАТЕ - дворова команда: найепічніше інтерв'ю Олега Гусєва Андрій Твердохліб
25.04.2021 19:44 3688
Чемпіони! Шалені емоції гравців Динамо після фінального свистка
Чемпіони! Шалені емоції гравців Динамо після фінального свистка Valeriy Ruchka
25.04.2021 19:13 2239
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням
ВІДЕО. УЄФА привітав легенду Динамо з днем народженням Андрій Твердохліб
25.04.2021 15:12 8612 1
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 38!
Його обожнюють уболівальники Динамо та поважають фани Шахтаря: Олегу Гусєву - 38! Андрій Твердохліб
25.04.2021 12:11 5939
Прямі трансляції
Навколо спорту

Легенда Динамо оцінив чемпіонство клубу

Сьогодні 11:26 849 0
Олег Гусєв прокоментував чемпіонство Динамо
Легенда Динамо оцінив чемпіонство клубу
#Динамо

Джерело - Чемпіон.

Тренер Динамо Олег Гусєв досить стримано оцінив чемпіонство клубу.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми працювали вісім місяців, щоб зараз святкувати. І так співпало, що в мій день народження. Тренерська робота це трохи інше, тому відчуття дещо інші. Але радості схожі. Чому такий скутий? Це перемога хлопців. Вони її кують на футбольному полі. вони повинні святкувати. Вийти на поле? Ні, вже не хочеться. Вже час минув. Головне – побільше таких матчів: 2:0, 15 хвилин і дивишся спокійно. Тепер у нас +13. Тепліше стає. Найголовніше, що ми виграли. Не будемо звертати уваги на суперника. Але приємно", – сказав Гусєв.

Нагадаємо, Динамо знищило Інгулець та стало чемпіоном України.

Коментарі ()