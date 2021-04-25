Джерело - Чемпіон.

Ексфутболісту київського Динамо Олександру Алієву треба думати, де і про що говорити та не все озвучувати публічно.

Про це сказав колишній партнер Алієва по Динамо Максим Шацьких в інтерв'ю Вацко LIVE.

"Мізки треба мати. Я йому (Алієву - ред) телефонував, говорив про це. Ти ж говорив публічно. Одна справа, коли він мені це говорить на одинці. Звісно, коли ми грали разом, "травили" один одного. У Алієва гумор - тупуватий. Я ж його не ображаю в ефірі. Я йому набрав і сказав: "Синок, ти трохи думай, що несеш і де."

Якщо в цілому, то Алієв - нормальний, правильний, чесний хлопець", - зазначив Шацьких.

Пояснимо, що мова йшлася про слова Алієва на адресу Шацьких. Олександр назвав Максима узбеком, який з вчився в футбол грати з баранами.