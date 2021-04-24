Степаненко: Шахтарю необхідно повертати титул

Шахтарю потрібно винести урок з невдалого сезону і працювати над поверненням титулу.

Про це розповів півзахисник донецького клубу Тарас Степаненко.

"Ми не будемо один одного обманювати, ситуація важка для нас. Навряд чи Динамо втратить в чотирьох матчах 10 очок. Наше завдання - дограти матчі, що залишилися і зміцнитися на 2-й позиції. Є команди позаду нас, які борються. Потрібно нам зробити висновки. Сезон, можна сказати, незадовільний. Навіть не можна сказати, а такий він і є.

Потрібно в наступному сезоні повертати собі титул. А для перемог в таких лобових матчах потрібно віддаватися повністю. Не вийде, що хтось нам віддасть м'яч або дасть забити гол. Це урок для всіх нас", - сказав Степаненко.