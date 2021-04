Салах встановив історичний рекорд в Ліверпулі

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах відзначився голом у матчі проти Ньюкасла, але втримати переможний рахунок Ліверпулю не вдалось (1:1).

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Цей гол допоміг єгиптянину вже третій сезон досягати позначки у 20 м'ячів в АПЛ, що не вдавалось ще жодному гравцю Ліверпуля.

Салах приєднався до Ліверпуля у 2017-му, перейшовши з Роми за 42 млн євро.

2017/18 | 3⃣2⃣

2018/19 | 2⃣2⃣

2019/20 | 1⃣9⃣

2020/21 | 2⃣0⃣*⃣@MoSalah is the first player in our history to score 20+ in three @premierleague seasons 👏⚽️ pic.twitter.com/GkvZUCW0pi