Салах встановив історичний рекорд в Ліверпулі

Джерело - Чемпіон.
Нападник Ліверпуля Мохамед Салах відзначився голом у матчі проти Ньюкасла, але втримати переможний рахунок Ліверпулю не вдалось (1:1).
Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.
Цей гол допоміг єгиптянину вже третій сезон досягати позначки у 20 м'ячів в АПЛ, що не вдавалось ще жодному гравцю Ліверпуля.
Салах приєднався до Ліверпуля у 2017-му, перейшовши з Роми за 42 млн євро.
2017/18 | 3⃣2⃣— Liverpool FC (@LFC) April 24, 2021
2018/19 | 2⃣2⃣
2019/20 | 1⃣9⃣
2020/21 | 2⃣0⃣*⃣@MoSalah is the first player in our history to score 20+ in three @premierleague seasons 👏⚽️ pic.twitter.com/GkvZUCW0pi