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Салах встановив історичний рекорд в Ліверпулі

Сьогодні 18:17 328 0
Черговий рекорд Салаха
Салах встановив історичний рекорд в Ліверпулі
#Салах

Джерело - Чемпіон.

Нападник Ліверпуля Мохамед Салах відзначився голом у матчі проти Ньюкасла, але втримати переможний рахунок Ліверпулю не вдалось (1:1).

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Цей гол допоміг єгиптянину вже третій сезон досягати позначки у 20 м'ячів в АПЛ, що не вдавалось ще жодному гравцю Ліверпуля.

Салах приєднався до Ліверпуля у 2017-му, перейшовши з Роми за 42 млн євро.

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