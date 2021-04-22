Десну покарали за расистський скандал у матчі із Зорею

Контрольно-дисциплінарний комітет Української асоціації футболу дискваліфікував тренера Десни Юрія Овчарова на п'ять матчів, а також покарав чернігівський клуб.

Про це розповів Секретар КДК УАФ Ігор Грищенко.

Важливо: Зоря вимагає покарати Десну через расизм

13 лютого, наприкінці матчу Зоря – Десна стався расистський скандал. Хтось з лави запасних чернігівського клубу вигукнув дуже образливу расистську фразу:

Після цього луганська Зоря офіційно звернулася до Комітету з етики та чесної гри УАФ з проханням розібратися у скандальному інциденті. І ось після двох місяців КДК УАФ ухвалив рішення.

"Довгий був процес розслідування. Ми ідентифікували, що це прозвучало з лави "Десни". Потім було питання, хто б це міг бути. Прийшли до висновку, що це тренер воротарів Овчаров. Покарання для Овчарова - дискваліфікація на 5 матчів".

А Десні штраф у 150 тисяч гривень за дії офіційної особи", - сказав Грищенко.