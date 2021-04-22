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Селтік і Рейджерс хочуть увійти до АПЛ

Сьогодні 12:09 463 0
АПЛ може поповнитися клубами з Шотландії
Селтік і Рейджерс хочуть увійти до АПЛ
#АПЛ

Джерело - sport.ua.

До АПЛ мають бажання вступити шотландські клуби Селтік і Рейнджерс.

Про це  повідомляє The Sun.

Відзначається, що це рішення підтримають ФІФА, УЄФА та уряд Великої Британії.

Нагадаємо, що 19 квітня була оголошена Європейська Суперліга, куди увійшли 12 клубів, серед них шестеро англійських. Але Суперліга була зупинена буквально за два дні, зіткнувшись з жорсткою критикою з боку ФІФА, УЄФА та вболівальників. Практично всі клуби вже заявили про свій вихід з Суперліги.

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про те, що УЄФА запропонувала англійським клубам великі гроші за вихід з Суперліги.

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