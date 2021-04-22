Президент Реала Флорентіно Перес вважає, що незважаючи на вихід англійських клубів, у проєкту Суперліги є майбутнє.

Про це заявив сам менеджер.

"Ювентус і Мілан не вийшли з проєкту. Барселона думає. Можливо, ми щось змінимо: увійдуть ТОП-4 клуби АПЛ, ТОП-4 клуби Ла-Ліги. Головне, щоб великі клуби грали один з одним, а діти дивилися футбол.

Футбол спирається на великі клуби. Так було завжди. Протистояння Роналду і Мессі було видатним не тільки для Реала і Барселони, але і для всього іспанського футболу, для футболу взагалі.

Не можна, щоб в Англії шість клубів втрачали гроші, а 14 їх заробляли. Щоб в Іспанії три провідні команди втрачали, а інші отримували. Не можна, щоб подібне тривало, зараз саме багаті втрачають гроші", - заявив Перес.