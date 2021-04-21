Скрипник: Удача була на стороні Зорі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник оцінив перемогу над Олександрією у Кубку України.

Про це розповів сам наставник луганського клубу.

"Заміна воротаря під серію пенальті? Микита Шевченко - фахівець з пенальті. А ми хочемо бути незручними для суперника. Це незручний психологічний момент, коли змінюється воротар. Це чисто на удачу. Значить, правильно зробили.

По ходу матчу нас влаштовував рахунок 1:0, грали добре. Знаємо, як тут складно грати. Рік тому ми тут по пенальті програли, так що налаштовувалися. Ми задоволені кінцевим результатом, хоча він швидко забудеться. У нас багато справ ще в УПЛ, там теж хочеться себе проявити. На цей раз удача була на нашому боці.

Бронза УПЛ або Кубок України? Титул - це завжди титул. Його потрібно заробити, виграти. Ти можеш написати історію. Але це буде потім, а зараз у нас УПЛ, де ми хочемо захистити те місце, на якому стоїмо (3 місце - прим)", - сказав Скрипник.