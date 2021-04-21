Агробізнес - Динамо 0:3. Відео голів

Джерело - Чемпіон.
Агробізнес у півфіналі Кубка України поступився Динамо.
45 хвилина. Відео голу Лєднєва
67 хвилина. Відео голу Бєсєдіна
81 хвилина. Відео голу Бєсєдіна
Кубок України
1/2 фіналу, 21 квітня
Агробізнес - Динамо 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 45 Лєднєв, 0:2 - 67 Бєсєдін, 0:3 - 81 Буяльський
Агробізнес: Артим – Романюк, Слотюк, Курило, Юхимович, Бойчук – М.Когут, Косовський (Ярмоленко, 82), Груша (Семенюк, 62), І.Когут (Семенець, 70) – Дудік (Немтінов, 82).
Динамо: Бойко – Тимчик (Караваєв, 46), Попов, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 66), Лєднєв (Буяльський, 66), Циганков, Родрігес (Сідклей, 66) – Бєсєдін (Супряга, 78).
Попередження: Груша (61), Бойчук (73) – Попов (12), Сирота (54)