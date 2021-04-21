Львів переграв Минай у перенесеному матчі УПЛ

Джерело - Чемпіон.
У перенесеному матчі 1-го туру УПЛ Львів зустрічався з Минаєм.
Львів святкував перемогу завдяки автоголу захисника Минаю Маємбе.
Львів - Минай 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 39 Маємбе (авт)
ФК Львів: Олександр Ільющенков, Олексій Довгий, Алваро Тавареш, Назарій Нич (Ренан Абнер до Кармо де Олівейра 82), Олександр Романчук, Енес Махмутович, Володимир Якимець, Фран Чір'як, Андрій Бусько, Ернест Антві (Дмитро Семенів 82), Максим Грисьо
ФК Минай: Андрій Попович, Тарас Саків, Олександр Петрусенко, Анатолій Нурієв, Антон Шиндер (Василь Пиняшко 66), Шеммі Маємбе, Андрій Ткачук (Олександр Сніжко 66), Рустам Ахмедзаде, Міслав Матіч, Максим Лопирьонок, Віталій Бойко (Артем Мілевський 78)
Попередження: Олексій Довгий 68, Енес Махмутович 69, Андрій Бусько 74, Максим Грисьо 83, Алваро Тавареш 85 - Тарас Саків 74
Раніше, Леоненко порадив Мілевському залишити Минай.