Перес зробив важливу заяву щодо Суперліги

Президент Реала і нової Європейської Суперліги Флорентіно Перес хоче зробити свій власний чемпіонат світу.

Про це заявив сам менеджер.

"Якщо гравцям, які беруть участь в Суперлізі, заборонять грати на чемпіонаті світу 2022 в Катарі, ми створимо свій власний чемпіонат світу. Це не така й складна задача.

Ми допоможемо футболу на всіх рівнях. Футбол - єдиний глобальний вид спорту в світі, який налічує понад 4 млрд уболівальників, і наша відповідальність як великих клубів полягає в тому, щоб задовольнити їх побажання", - зазначив Перес.