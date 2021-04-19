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Перес зробив важливу заяву щодо Суперліги

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Перес зробив важливу заяву щодо Суперліги
#Перес, #Реал

Джерело - Sports Illustrated.

Президент Реала і нової Європейської Суперліги Флорентіно Перес хоче зробити свій власний чемпіонат світу.

Про це заявив сам менеджер.

"Якщо гравцям, які беруть участь в Суперлізі, заборонять грати на чемпіонаті світу 2022 в Катарі, ми створимо свій власний чемпіонат світу. Це не така й складна задача.

Ми допоможемо футболу на всіх рівнях. Футбол - єдиний глобальний вид спорту в світі, який налічує понад 4 млрд уболівальників, і наша відповідальність як великих клубів полягає в тому, щоб задовольнити їх побажання", - зазначив Перес.

В УЄФА і ФІФА заявили, що всі учасники нової Суперліги не будуть допущені на Євро і ЧС.

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