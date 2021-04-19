Український воротар влітку може покинути Реал

На українського воротаря мадридського Реала Андрія Луніна претендують відразу кілька клубів іспанської Ла-Ліги.

Про це повідомляє Fichajes.net.

Запропонувати співпрацю Луніну готові Ейбар, Гранада та Бетіс. При цьому, мова може піти, як про оренду, так і про повноцінний трансфер, адже "Реал" не проти заробити хороші гроші на футболісті, який не має серйозних перспектив в першій команді за спиною Тібо Куртуа.

У нинішньому сезоні Лунін провів тільки один матч за Реал - в Кубку Іспанії. Його контракт з бланкос розрахований до літа 2024 року.

Нагадаємо, про створення Суперліги було оголошено в ніч з 18 на 19 квітня. На цей час свою участь в змаганнях підтвердили 12 команд: Арсенал, Ліверпуль, Манчестер Сіті, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Челсі, Атлетіко, Барселона, Реал, Інтер, Мілан і Ювентус.