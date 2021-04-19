Команда УЄФА як ніколи єдина і налаштована на максимально ефективну роботу з подальшого розвитку футболу.

Про це заявив президент УАФ Андрій Павелко.

"У швейцарському Монтре завершилось засідання Виконкому УЄФА, в роботі якого взяв участь. Разом з колегами, серед інших питань, затвердили новий формат клубних турнірів УЄФА, який вступить в силу в 2024 році. Європейський футбол продовжує активно розвиватися і використовує кращі інноваційні напрацювання й інструменти для ще більш якісної організації єврокубків та системи солідарності з усіма клубами та національними асоціаціями Європи. Будь-які інші проєкти і рішення, ухвалені поза об’єднаною футбольною спільнотою - за межами правил. Команда УЄФА як ніколи єдина і налаштована на максимально ефективну роботу з подальшого розвитку футболу. Особливо важливою є згуртованість футбольної спільноти в цей надзвичайно складний час все ще вирує пандемія Covid-19. Лише так ми зможемо мінімізувати її негативні наслідки, подолати всі складнощі і стати сильнішими!", - зазначив Павелко.